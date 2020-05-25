Жители дома на Каширском шоссе сняли на видео перестрелку, в которой участвовали по меньшей мере семеро мужчин. К настоящему моменту задержаны пятеро подозреваемых, один из них госпитализирован с ранением.
Жители дома на Каширском шоссе сняли на видео перестрелку, в которой участвовали по меньшей мере семеро мужчин. К настоящему моменту задержаны пятеро подозреваемых, один из них госпитализирован с ранением.
Конфликт между двумя группами произошел на парковке на Каширском шоссе. По неподтвержденным данным, таким образом завершилась встреча представителей конкурирующих ритуальных агентств.
На кадрах видно, как трое вооруженных, предположительно, автоматами Калашникова мужчин в черном преследуют убегающих противников. Ранение в ягодицу, по предварительным данным, получил случайный прохожий. Подозреваемые скрылись на машинах, их задержали на Садовом кольце.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство". Расследование взяла на контроль прокуратура.