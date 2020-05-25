Жители дома на Каширском шоссе сняли на видео перестрелку, в которой участвовали по меньшей мере семеро мужчин. К настоящему моменту задержаны пятеро подозреваемых, один из них госпитализирован с ранением.

Жители дома на Каширском шоссе сняли на видео перестрелку, в которой участвовали по меньшей мере семеро мужчин. К настоящему моменту задержаны пятеро подозреваемых, один из них госпитализирован с ранением.Конфликт между двумя группами произошел на парковке на Каширском шоссе. По неподтвержденным данным, таким образом завершилась встреча представителей конкурирующих ритуальных агентств.На кадрах видно, как трое вооруженных, предположительно, автоматами Калашникова мужчин в черном преследуют убегающих противников. Ранение в ягодицу, по предварительным данным, получил случайный прохожий. Подозреваемые скрылись на машинах, их задержали на Садовом кольце.По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство". Расследование взяла на контроль прокуратура.