Футбольные команды Долгопрудный и Олимп из Химок объявили об объединении в один частный клуб Олимп-Долгопрудный. Главным тренером нового футбольного коллектива будет назначен Ринат Билялетдинов.

Футбольные команды "Долгопрудный" и "Олимп" из Химок объявили об объединении в один частный клуб "Олимп-Долгопрудный". Главным тренером нового футбольного коллектива будет назначен Ринат Билялетдинов.Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе "Салют". Как сообщает пресс-служба "Долгопрудного", клуб уже ждет официального согласования нового названия в РФС. Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, президентом – Тарас Воробель.В сезоне 2019/20, который был досрочно завершен из-за угрозы распространения коронавируса, "Долгопрудный" и "Олимп" выступали в зоне "Запад" первенства ПФЛ и заняли второе и шестое места соответственно.