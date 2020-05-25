Зайдя в квартиру, гость напал на мужчину и, используя в качестве оружия предмет, схожий с ножом, потребовал от него денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 34-летний москвич. Мужчина сообщил, что в одной из социальных сетей познакомился с молодым человеком и пригласил его в гости. Зайдя в квартиру, гость напал на мужчину и, используя в качестве оружия предмет, схожий с ножом, потребовал от него денежные средства. Заявитель перевел деньги несколькими транзакциями со своей банковской карты на указанный ему счет нападавшего. После этого злоумышленник скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Дербеневской улице задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий мужчина. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60