Зайдя в квартиру, гость напал на мужчину и, используя в качестве оружия предмет, схожий с ножом, потребовал от него денежные средства...
«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В полицию с заявлением обратился 34-летний москвич. Мужчина сообщил, что в одной из социальных сетей познакомился с молодым человеком и пригласил его в гости. Зайдя в квартиру, гость напал на мужчину и, используя в качестве оружия предмет, схожий с ножом, потребовал от него денежные средства. Заявитель перевел деньги несколькими транзакциями со своей банковской карты на указанный ему счет нападавшего. После этого злоумышленник скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Дербеневской улице задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий мужчина. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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