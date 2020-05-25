За последние сутки в России выявлено 8 946 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших выросло до 353 427 человек, сообщает оперштаб.

За последние сутки в России выявлено 8 946 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших выросло до 353 427 человек, сообщает оперштаб.У 43,7% новых инфицированных отсутствуют какие-либо признаки болезни.В целом в стране сохраняется тенденция к снижению числа новых заболевших после пиковых значений в первой половине мая, когда в день выявляли по 11 тысяч инфицированных. Уже десятый день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тысяч человек. Так, накануне, 24 мая, было выявлено почти 8 600 новых случаев, 23 мая — 9 400, а 22, 21 и 20 мая эта цифра колебала в районе 8 800 — 8 700 случаев в день.Выздоровели от заболевания уже 118 798 пациентов (в том числе 5 499 за последние сутки).Скончались от коронавируса 3 633 человек. За последние сутки зарегистрировано 92 летальных исхода — этот показатель снизился на треть после рекордно высокой смертности накануне, когда в стране было 153 смерти за сутки.