Банда, о которой слагали легенды. Преступники, чья жестокость и дерзость держали в страхе целые города. Большая киноэкранизация реальной истории стартует 25 мая на канале Россия 1. Кто входил в банду Черная кошка и как следователи МУРа ее уничтожили.

Большая киноэкранизация реальной истории стартует 25 мая на телеканале "Россия 1". Преступники, чья дерзость держала в страхе целые города. Банда "Черная кошка" - как следователи МУРа ее ликвидировали? Остросюжетный исторический детектив: некоторые детали — уже сейчас от Олега Пакшина.Одна из главных загадок советской криминалистики — дело "Черной кошки", банды, которая держала в страхе целые города. Почему передовики производства, спортсмены и комсомольцы вдруг стали преступниками, о бесчинствах которых ходили легенды? Кто возглавлял банду и как удалось поймать тех, кого долго считали неуловимыми — в большой киноэкранизации реальной истории."Для меня эта работа исключительно не про банду, а именно о поколении тех людей, которые вернулись домой с войны в разрушенный дом", — говорит актер Игорь Петренко.У героя Игоря Петренко есть реальный прототип — следователь МУРа Владимир Арапов, известный всем как Шарапов из легендарного "Места встречи". Именно он вместе с коллегами в середине прошлого века и ликвидировал "Черную кошку", на счету которой было 11 убийств и около 30 ограблений. Жестокость и дерзость преступников требовали жестких и неординарных мер от сыщиков.Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля Константин Лавроненко, народный артист Михаил Боярский и заслуженная артистка Екатерина Гусева — блестящий ансамбль, который дополнили молодые, но уже зарекомендовавшие себя в большом кино актеры.О том, что от любви до преступления — один шаг, в сериале наглядно покажет герой Гелы Месхи."У него раздвоение личности. Его бросает то туда, то сюда. Это, наверное, самое важное. Я никогда не играл таких полусумасшедших и истеричных людей", — рассказывает о своем персонаже Гела Месхи.Что там за гранью, которую нельзя переступать? Кому перейдет дорогу "Черная кошка". Первые серии остросюжетного исторического детектива смотрите уже сегодня вечером, сразу после больших вечерних "Вестей" — в 21.20.