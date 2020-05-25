Персональному информационному организму (personal information organism, PiO), который придумал российский художник Аристарх Чернышев, не нужна подзарядка — вместо электричества этот смартфон будущего питается человеческой кровью.

Современные смартфоны "питаются" нашим временем и вниманием, часто не оставляя ресурсов для по-настоящему важных дел. Тем не менее, без электричества они обходиться не могут, как и самостоятельно перемещаться с места на место. "Персональному информационному организму" (personal information organism, PiO), который придумал российский художник Аристарх Чернышев, подзарядка не нужна — вместо тока он питается человеческой кровью.О концепте художника пишет издание Designboom. По задумке Чернышева, PiO является гибридом генетически модифицированной пиявки и смартфона. Среди функций гаджета не только звонки, но и постоянный мониторинг состояния человека."PiO — это ваш личный тренер, личный доктор и неотделимый от вас друг и советчик", — описывает художник свой концепт. По его задумке, в будущем симбиоз человека и электроники станет более органичным — по аналогии с тем, как сегодня наш организм дает дом и пищу триллионам бактерий, взамен получая от них полезные вещества.Подпитываясь небольшим количеством крови владельца, PiO одновременно проводит ее анализ. Полученные данные передаются в "облачную" систему и обрабатываются там нейросетевыми алгоритмами с учетом сведений о пациенте, полученных от медицинских организаций и других специалистов. Если система диагностирует неполадки в работе организма, автоматически "прописывается" лекарство. "Смарт-пиявка" немедленно синтезирует нужные вещества и вводит их своему подопечному.Возможно, продавать PiO будут как сегодня смартфоны — в красивых магазинах с большим количеством белых поверхностей, предлагая модели в разных цветах. На изображении выше — выставочные образцы PiO версии 1.1.Разрабатывая свой концепт, автор не стремился сделать его реалистичным — экран по меркам современных гаджетов маловат (разве что изображение транслируется непосредственно в мозг по беспроводному нейроинтерфейсу). Но художнику явно удалось создать нечто большее, чем просто объект, вызывающий уникальный микс отвращения и восхищения. Произведение Чернышева заставляет задуматься как о роли технологий в нашей жизни уже сегодня, так и о том, куда подстегиваемый экономическими интересами IT-гигантов прогресс может завести нас в гонке за комфортом и продлением жизни через сотню-другую лет.