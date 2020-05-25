Пассажиропоток группы Аэрофлот сократился в апреле на 95,2% в годовом выражении до 229 тыс. человек, сообщает компания. В июне Аэрофлот приступит к постепенному восстановлению объема перевозок.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" сократился в апреле на 95,2% в годовом выражении до 229 тыс. человек, сообщает компания. В июне "Аэрофлот" приступит к постепенному восстановлению объема перевозок.В частности, авиакомпания "Победа" возобновит полеты с 1 июня, в основном на внутрироссийских направлениях.В январе-апреле группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 млн пассажиров (- 34,7% в годовом выражении). В том числе авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7,1 млн пассажиров (- 38,5%).Россия с 27 марта прекратила постоянное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные полеты, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов.