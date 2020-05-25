Двое мужчин устроили драку на борту самолета Уральских авиалиний после приземления в Москве. Пассажиры сняли стычку на видео.

Двое мужчин устроили драку на борту самолета "Уральских авиалиний" после приземления в Москве. Пассажиры сняли стычку на видео.Конфликт произошел в 17:35 24 мая, когда следовавший из Сочи лайнер совершил посадку в Домодедове. Двое мужчин поссорились в полете, но разойтись без оскорблений и рукоприкладства не смогли. Один из пассажиров направился к выходу, но его противник сделал все, чтобы он вернулся и принял бой.Никто из попутчиков вмешаться в конфликт не решился, так что разнимать буянов пришлось полицейским. Противников с рейса U6-448 доставили в отделение.