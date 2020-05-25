Дмитрий Песков провел в медицинском учреждении около двух недель. О том, что пресс-секретарь президента вернулся домой, сообщила его супруга Татьяна Навка.

Дмитрий Песков провел в медицинском учреждении около двух недель. О том, что пресс-секретарь президента вернулся домой, сообщила его супруга Татьяна Навка.О том, что политик и его жена заразились коронавирусом, стало известно 12 мая. Позднее фигуристка в своем инстаграм-аккаунте отметила, что они с мужем отправились в больницу, чтобы обезопасить от инфекции семью.