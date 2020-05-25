В феврале этого года шоумену стало плохо на премьере фильма в кинотеатре Октябрь. Дмитрий Дибров потерял сознание, позднее медики диагностировали у него микроинсульт.

В феврале этого года шоумену стало плохо на премьере фильма в кинотеатре "Октябрь". Дмитрий Дибров потерял сознание, позднее медики диагностировали у него микроинсульт.Многие отметили, что после болезни 60-летний артист стал выглядеть значительно старше своего возраста. Звезде даже посоветовали подумать о подтяжке лица. Впрочем, теперь мужчина гораздо больше беспокоиться о здоровье, чем о внешнем виде.В беседе с журналистами Дмитрий Дибров отметил, что после инсульта бросил пить и курить. Расстаться с табаком он пообещал еще зимой своей коллеге Елене Малышевой.Тогда теледива посоветовала ему избавиться от вредной привычки, если мужчина хочет видеть, как растут его сыновья. Напомним, что у ведущего пятеро детей, трое из еще совсем маленькие.27 Апр 2020 в 3:03 PDTДмитрий Дибров отметил, что раньше все идеи рождались в курилке "Останкино". Как заявил шоумен, он только сейчас понял, что за нахождение там расплачивался своей жизнью. "Я таким курильщиком был..." – говорит звезда.Ради детей мужчина не только перестал употреблять табак, но и отказался от спиртного. "Либо ты ребят на ноги поднимаешь, либо присматриваешься к ритуальным услугам", – мрачно шутит Дибров.Мужчина настроен решительно: он отказывается пропустить по рюмочке даже с друзьями "для аппетита". "Не нужно самого себя обманывать", – считает телеведущий.