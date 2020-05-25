Журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории английской премьер-лиге. Возглавил рейтинг переход француза Эрика Кантона из Лидса в Манчестер Юнайтед в 1992 году за 1,3 миллиона евро.

Журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории английской премьер-лиги. Возглавил рейтинг переход француза Эрика Кантона из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед" в 1992 году за 1,3 миллиона евро.Кантона в составе "МЮ" принял участие в 179 играх во всех турнирах, забил 81 мяч и отдал 61 результативную передачу, чем помог "Красным дьяволам" четырежды выиграть чемпионат Англии, дважды – Кубок Англии и трижды – Суперкубок Англии.Второе место в рейтинге занял переход Сола Кэмпбелла из "Тоттенхэма" в "Арсенал" в 2002 году, "Канонирам" тогда английский защитник достался бесплатно, а замкнул тройку – трансфер Н’Голо Канте из "Лестера" в "Челси" в 2015 году за 5,6 млн евро.Также в десятку вошли переходы Лукаса Радебе (в "Лидс", 1994 год), Николя Анелька ("Арсенал", 1997), Патрика Виейра ("Арсенал", 1996), Эдвина ван дер Сара ("МЮ", 2005), Деле Алли ("Тоттенхэм", 2015), Сами Хююпяя ("Ливерпуль", 1999) и Уле-Гуннара Сульшера ("МЮ", 1996).Нашлось место в рейтинге и трансферу из российской команды. Так на 15-й строчке расположился переход Неманьи Видича из "Спартака" в "Манчестер Юнайтед" в 2005 году за семь миллионов евро.