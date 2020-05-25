Скандально известная сеть беспроводной передачи данных пятого поколения (5G) появилась в Швеции. Она принадлежит одному из операторов мобильной связи. Воспользоваться передовой технологией ..

Скандально известная сеть беспроводной передачи данных пятого поколения (5G) появилась в Швеции. Она принадлежит одному из операторов мобильной связи. Воспользоваться передовой технологией пока могут лишь жители столицы страны – Стокгольма.Стоит отметить, что технология 5G будоражит умы людей по всему миру. Многие жители уверены, что ее работа может негативно сказаться на здоровье человека. Среди них, в частности, – бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня.