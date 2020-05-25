Следственный комитет задержал троих подозреваемых в перестрелке возле ЖК Ясный на Каширском шоссе. ЧП произошло накануне вечером. Уже допрошено более 15 человек, у подозреваемых проведены обыски и изъято огнестрельное оружие.

Следственный комитет задержал троих подозреваемых в перестрелке возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе. ЧП произошло накануне вечером. Уже допрошено более 15 человек, у подозреваемых проведены обыски и изъято огнестрельное оружие.Кадры сняли жители соседних домов. Все выглядело поначалу, как обычный дорожный конфликт между водителями Infiniti и Toyota, но неожиданно он перерос в погоню со стрельбой. Обе стороны оказались вооружены.- Большое количество выстрелов. Было непонятно, что это. Взрывают какие-то хлопушки. Мы подумали, что у кого-то праздник. Потом выяснилось, что была стрельба. Девушки бежали с детьми, бежали быстро. Буквально минута прошла.Конфликт произошел на парковке возле крупного жилого комплекса. В тот момент здесь было много очевидцев, но нападавших это ничуть не смущало. Они вели прицельный огонь, а случайные прохожие в ужасе разбегались в разные стороны.По некоторым данным, участники событий использовали травматические пистолеты и охотничьи ружья. Вся парковка была усеяна гильзами, а на многих машинах остались пулевые отверстия и вмятины.По горячим следам полиция задержала троих. Остальные успели скрыться, но их быстро вычислили. Момент задержания зафиксировала камера в подъезде. Сначала они заблокировали дверь перед полицейским и попытались скрыться на лифте, однако не успели спрятаться в кабине. Попытка сбежать по лестнице тоже оказать неудачной.Позже появилась версия, что конфликт возник между сотрудниками похоронного агентства. Есть подозрение, что кто-то из них пытался присвоить крупную сумму. Всего полиция задержала восемь человек."Установлено, что между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия, в результате которого два человека получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщил Владимир Васенин, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве.К счастью, никто из случайных прохожих не пострадал. Но стрелкам грозит тюремный срок. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело сразу по трем по статьям: покушение на убийство, хулиганство и незаконный оборот оружия.