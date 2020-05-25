Сегодня на российском финансовом рынке произойдет довольно важное событие. Центральный банк начинает операции месячного РЕПО. Сегодня пройдет первый аукцион. Под залог облигаций федерального займа регулятор предложит 500 миллиардов руб. сроком на месяц.

Сегодня на российском финансовом рынке произойдет довольно важное событие. Центральный банк начинает операции месячного РЕПО. Сегодня пройдет первый аукцион.Под залог облигаций федерального займа регулятор предложит 500 миллиардов руб. сроком на месяц. Эксперты уверены, эти деньги будут использованы банкирами для покупки тех же самых ОФЗ.В июне Банк России планирует запустить еще более длинные операции РЕПО – сроком в 1 год. Некоторые пессимистично настроенные эксперты уже поспешили назвать эти операции пирамидой РЕПО, поскольку банки будут просто перезакладывать гособлигации для получения денег на покупку новых.Однако в финансовом блоке правительства придерживаются другой точки зрения. В минувшую пятницу замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на форуме РСПП, заявил, что никаких признаков пирамиды в данном случае нет.Напомним также, что министерство финансов планирует активно использовать рыночные займы для финансирования дефицита бюджета, вызванного падением цен на нефть и вынужденным введением ограничительных мер в экономике.По итогам I квартала Минфин уже разместил ОФЗ более чем на 1,1 триллиона руб. и планирует существенно повысить этот показатель до конца года.