Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой. На снимке супруги одеты в одинаковые плащи, а сам Петросян не забыл воспользоваться средствами индивидуальной защиты – на нем маска и перчатки.

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой. На снимке супруги одеты в одинаковые двухцветные плащи и белые кеды, а сам Петросян не забыл воспользоваться средствами индивидуальной защиты – на нем маска и перчатки.Фото снабжено коротким комментарием – "family look" или "семейный лук". Таким образом артист впервые прокомментировал свои отношения с Брухуновой.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 24 Май 2020 в 11:23 PDTИнформация о женитьбе Петросяна на Брухуновой появилась в декабре 2019 года, но сатирик не подтверждал и не опровергал ее, только обвинял СМИ во вмешательстве в его личную жизнь. Со своей бывшей супругой Еленой Степаненко юморист развелся в ноябре 2018 года.