2020-05-25 16:15:07
2020-05-25 16:15:07
Главное
/ Тема: Почётный профессор ВлГУ стал лауреатом премии Quantum Devices Award
/
(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Ученые, которые создают будущее. Алексей Кавокин, почетный профессор ВлГУ, стал лауреатом престижной международной премии Quantum Devices Award по квантовым приборам. Сейчас он возглавляет крупные международные лаборатории в России, Англии и Китае. Премию присуждают за новаторство в области сложных полупроводниковых приборов. В режиме видео-конференции - из Китая лауреат рассказал работникам ВлГУ, над чем сейчас работает и за что получил премию.
Алексей Кавокин, профессор университета Вестлейк, Китай: «Это важная премия, потому что она в области современной науки, которая развивается наиболее быстро и оказывает серьезное влияние на нашу жизнь. Если мы вспомним девяностые годы прошлого века, когда только появились телефоны и компьютеры, и посмотрим на сегодняшний день, увидим колоссальную разницу. Эти громоздкие телефоны, по которым вы могли со страшными помехами разговаривать, их нельзя сравнить с аппаратом, который сегодня заменяет и компьютер, и фотоаппарат и видеосвязь».
Сейчас ученый возглавляет Международный центр поляритоники и является профессором Университета Вестлейк в Китае. Кстати, в его лабораториях работают четыре студента ВлГУ. На принципах поляритоники можно создать небольшие, экономически выгодные, но очень мощные цифровые устройства, рассказывает профессор. Такие как квантовый компьютер. Экраны, приемники, компьютеры, микро-чипы. Все это квантовые приборы, которыми занимается Алексей Кавокин. В том числе, вопросами международной информационной безопасности. Любой алгоритм можно взломать, если иметь мощный компьютер, рассказывает ученый. И его задача - не допустить этого.
Алексей Кавокин, профессор университета Вестлейк, Китай: «Вложены огромные деньги сейчас. И крупные державы соревнуются в этой области. Я занимаюсь фундаментальной физикой. Конечно, не занимаюсь компьютерным взломом, не делаю для этого приборы. Но я занимаюсь физическими явлениями, которые помогают разрабатывать как средства нападения, так и средства защиты».
Анастасия Сахарова