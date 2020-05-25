Юную жительницу Ивановской области и ее маму вывели из горящего дома оказавшиеся неподалеку инспекторы ДПС. Очевидец сняла спасательную операцию на видео.

Юную жительницу Ивановской области и ее маму вывели из горящего дома оказавшиеся неподалеку инспекторы ДПС. Очевидец сняла спасательную операцию на видео.Огонь вспыхнул на втором этаже дома на улице Зайцева в Комсомольске. Проживающая этажом выше семья оказалась в ловушке из-за заполнившего подъезд дыма. Пока пожарные пробивались к ним по лестничным пролетам, лейтенанты полиции нашли раздвижную лестницу, приставили ее к дому и самостоятельно поднялись в квартиру.Первой на землю спустили пятилетнюю девочку, затем помогли выбраться и ее маме. В результате пожара никто не пострадал, с огнем быстро совладали.