Осмотрев смартфон, злоумышленник решил его приобрести и расплатился пятью купюрами номиналом 5 тысяч рублей, которые, как выяснилось позже, являются поддельными...

Полицейские Юго-Западного округа г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился 29-летний житель столицы. По его словам, он разместил в Интернете объявление о продаже своего мобильного телефона. На объявление откликнулся мужчина. При встрече, осмотрев смартфон, гражданин решил его приобрести и расплатился пятью купюрами номиналом 5 тысяч рублей, которые, как выяснилось позже, являются поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово недалеко от места происшествия задержали подозреваемого – 23-летнего москвича.В ходе личного досмотра полицейские изъяли у гражданина телефон потерпевшего и 3 купюры номиналом 5 тысяч рублей, которые согласно проведенному исследованию также признаны поддельными.Следственным отделением ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56