Минфин России предложил увеличить порог суммы идентификации клиента со 100 тысяч до 600 тысяч руб. при покупке ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней при оплате банковской картой.

Минфин России предложил увеличить порог суммы идентификации клиента со 100 тысяч до 600 тысяч руб. при покупке ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней при оплате банковской картой, следует из поправок в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".Эта мера предложена "для повышения конкурентоспособности российских алмазодобывающих и ювелирных компаний на российском и мировом рынках", уточняется в сообщении пресс-службы Минфина (цитата "Прайм")​.Ранее для поддержки отрасли разрешили дистанционную продажу ювелирных изделий, поэтому "ограничения по покупке в 100 тысяч рублей нивелируют преимущества дистанционной продажи изделий", уточнили в Минфине.Российские производители и продавцы ювелирных изделий в начале апреля попросили правительство о господдержке после карантинной остановки работы производителей и магазинов ювелирных изделий.Спрос на ювелирные изделия упал в марте на 70%, а к апрелю производители и продавцы полностью прекратили работу. В России насчитывают 4,5 тысячи ювелирных заводов, более 20 тысяч ювелирных магазинов и 5,3 тысячи мастерских по ремонту ювелирных изделий. В отрасли трудятся 160 тысяч человек.Объем российского ювелирного рынка составил в 2019 году 241 миллиард руб. Почти 98% предприятий отрасли относятся к малому и микробизнесу. Большинство производств сосредоточено в ювелирном кластере Костромы (более 40% произведенных ювелирных изделий и 20 тысяч рабочих мест).Мировой спрос на ювелирные изделия из золота в 2019 году сократился на 6% и составил 2,107 тысячи тонн согласно отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото".По оценкам консалтинговой компании Bain & Company, мировые продажи "персонального люкса", включая одежду, ювелирные изделия, часы и аксессуары, вероятно, упадут примерно на 50-60% во II квартале.Мировой рынок товаров класса люкс, вероятно, сократится на 18% в этом году, прогнозирует Euromonitor International. Прежний прогноз предполагал, что рынок, размер которого составлял $1,06 триллиона в 2019 году, вырастет на 3% и достигнет $1,09 триллиона в этом году. Вместо этого он, вероятно, сократится до $865 миллиардов, минимума за четыре года, поскольку пандемия коронавируса нарушает планы поездок китайских потребителей, что сказывается на расходах на люксовые товары.Именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, произойдет наибольший спад. Продажи в Китае, по оценкам Euromonitor, упадут на 22%. В 2019 году в регионе было продано предметов роскоши на сумму $438 миллиардов, что является самым большим показателем в мире. На долю китайских потребителей приходилось 68% этих продаж, или около $298 миллиардов.