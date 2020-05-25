В этом году из-за коронавируса школьники отмечают традиционный праздник окончания школы — последний звонок —в виртуальном режиме.

В этом году из-за коронавируса школьники отмечают традиционный праздник окончания школы — последний звонок —в виртуальном режиме.Минпросвещания организовало для выпускников поздравительный онлайн-марафон, делятся школьными фотографиями, а позже выйдут на балконы позвонить в колокольчик, передает "Интерфакс".Совместно с телеканалом "Россия 1" в соцсетях пройдет флешмоб "Последний звонок", отметили в министерстве.В 11:00 прямо из дома выпускники выйдут на балкон, чтобы позвонить в колокольчик и дать свой последний звонок.