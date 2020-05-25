На Екатеринбург 25 мая обрушился сильнейший ураган. Местные СМИ публикуют жуткие кадры разгула стихии. Так, во время налетевшего ураганного ветра несколько рабочих оказались в строительной люльке, а одного мужчину буквально подбросило сильным ветром и ударило листом с крыши уличного навеса.

На Екатеринбург 25 мая обрушился сильнейший ураган, о котором накануне предупреждало МЧС.Ветер в городе резко усилился, сразу в нескольких районах есть случаи падения деревьев, передает "Россия 24".На улице Куйбышева одно из них перегородило проезжую часть и трамвайные пути, из-за чего на улице образовалась почти километровая пробка из машин.Местные СМИ публикуют жуткие кадры разгула стихии. Так, например, во время налетевшего ураганного ветра несколько рабочих оказались в строительной люльке, которую опасно раскачивало у стены дома.Известно также по меньшей мере об одном пострадавшем: мужчину буквально подбросило сильным ветром и ударило листом с крыши уличного навеса.Видео этого происшествия в своем "Фейсбуке" публикует ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, который также ранее предупреждал о грядущей стихии.Накануне из-за урагана и сильных дождей МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение.