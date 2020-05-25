Правительство РФ ввело временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива и керосина до 1 октября 2020 года, сообщается в опубликованном правительственном постановлении.

Правительство РФ ввело временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива и керосина до 1 октября 2020 года, сообщается в опубликованном правительственном постановлении.Временный запрет вводится для энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, указано в документе. Запрет не распространяется на транзит топлива через территорию России и топливо российского происхождения.Низкие цены на нефть и падение спроса на топливо осложнили финансовое положение российских нефтекомпаний. Импортное топливо стало намного дешевле российского. Это могло нанести непоправимый ущерб отрасли. Стоимость топлива на российских АЗС после незначительного снижения всего на несколько копеек в первые несколько недель карантина начала расти в конце апреля.Снижение производства топлива в стране началось с начала апреля, когда коронавирус достиг России. Запасы позволяли покрывать небольшой спрос на топливо, который возобновился в конце апреля после снижения на протяжении трех недель подряд. В целом из-за карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%.В докризисном марте еженедельные поставки бензинов на внутренний рынок составляли 600-610 тысяч тонн согласно данным ЦДУ ТЭК.Производство бензинов в России с 13 по 19 мая выросло на 8,3% до 532 тысяч тонн после рекордного падения на 34% до 502 тысяч тонн. Поставки бензинов на внутренний рынок с 13 по 19 мая выросли на 14% до 459 тысяч тонн, дизтоплива — на 1,8% до 590 тысяч тонн. При этом запасы бензина снизились на 6% до 1,418 миллиона тонн, а дизтопллива — на 2% до 2,311 миллиона тонн.