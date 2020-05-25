Праздник Ураза-Байрам алтайские мусульмане в этом году отметили дома. Из-за эпидемии коронавируса вход в мечети был ограничен, напоминает ГТРК Алтай. Обычно совершить праздничный намаз в мечеть приходит до семи тысяч мусульман. На этот раз намаз был совершен без прихожан. Кроме имама, в мечети находились только три его помощника.

Праздник Ураза-Байрам алтайские мусульмане в этом году отметили дома. Из-за эпидемии коронавируса вход в мечети был ограничен, напоминает ГТРК "Алтай".Ураза-Байрам — большой праздник. Он означает завершение поста, который длится весь месяц Рамадан. Обычно совершить праздничный намаз в мечеть приходит до семи тысяч мусульман. На этот раз намаз был совершен без прихожан. Кроме имама, в мечети находились только три его помощника. Все верующие праздновали Ураза-Байрам по домам.Со словами поддержки в это непростое время к верующим обратился председатель Духовного управления мусульман Алтайского края, главный имам соборной мечети Барнаула Фахим Хазрат. Он поздравил всех и пожелал здоровья и сил, чтобы пережить испытание.Между тем, в крае 81 новый случай заболевания COVID-19. Общее число заразившихся — 1406 человек. Из них 610 – жители Барнаула. За минувшие сутки два пациента скончались. С начала эпидемии болезнь победили 639 человек.