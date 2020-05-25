Бизнесмен, проживавший в гостинице в центре Москвы, стал жертвой дерзкого ограбления.

Бизнесмен, проживавший в гостинице в центре Москвы, стал жертвой дерзкого ограбления.Он находился в своем номере, когда в дверь постучали. Ничего не подозревавший мужчина открыл. На него направили пистолет. В комнату ворвались трое преступников и похитили ценные вещи и деньги суммой не менее тысячи долларов.Потерпевший обратился в полицию. Правоохранители оценивают материальный ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.