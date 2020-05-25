Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения в ряде случаев и праве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задним числом снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения для вкладчиков в некоторых случаях и праве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов, следует из документов, опубликованных на официальном портале правовой информации.Госдума 13 мая 2020 года увеличила возможности по возвращению денег со счетов компаниям и вкладчикам. Сейчас в стране действует страховое возмещение в размере 1,4 миллиона руб., которое имеют 99,7% вкладчиков.Депутаты утвердили законопроект о вкладах 12 мая во втором, а 13 мая в третьем, окончательном, чтениях. Теперь малые предприятия и НКО смогут с 1 октября 2020 года получить страховое денежное возмещение по вкладам в размере до 1,4 миллиона руб. в случае ухудшения положения банка, пояснили в АСВ.Кроме того, гражданин сможет получить страховое возмещение по вкладу в размере до 10 миллионов руб., когда продает квартиру, размещает деньги в банке, а у банка отзывают лицензию. Речь может идти и о наследстве, когда гражданин размещает наследованные деньги в банке, а банк банкротится или теряет лицензию.В частности, вводится повышенное возмещение в сумме до 10 миллионов руб. для ряда счетов – для сделок по недвижимости и наследства, соцвыплат. Эту сумму можно будет получить со счетов эскроу, открытых для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества или участия в долевом строительстве.Также 10 миллионов руб. компенсации можно получить в случае размещения средств на счетах вкладчиков в случае продажи жилого помещения или земельного участка с домом; со счетов, на которых размещены деньги при получении наследства, возмещении ущерба, получении соцвыплат, пособий, компенсаций, грантов, субсидий.Новая норма вводится и для денег, размещенных на специальном счетах, депозитах, для средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.Средний срок начала выплат вкладчикам со времени лишения банка лицензии составил в январе шесть рабочих дней. В 2019 году показатель составлял семь рабочих дней, в 2018 году — восемь рабочих дней.