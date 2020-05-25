25.05.2020

2020-05-25 13:55:05

Профессор ВлГУ стал лауреатом премии Quantum Devices Award

Ученые, которые создают будущее. Алексей Кавокин, профессор ВлГУ, стал лауреатом престижной международной премии Quantum Devices Award по квантовым приборам. Сейчас он возглавляет крупные международные лаборатории в России, Англии и Китае. Премию присуждают за новаторство в области сложных полупроводниковых приборов. В режиме видео-конференции - из Китая лауреат рассказал работникам ВлГУ, над чем сейчас работает и за что получил премию.

Алексей Кавокин, профессор университета Вестлейк, Китай: «Это важная премия, потому что она в области современной науки, которая развивается наиболее быстро и оказывает серьезное влияние на нашу жизнь. Если мы вспомним девяностые годы прошлого века, когда только появились телефоны и компьютеры, и посмотрим на сегодняшний день, увидим колоссальную разницу. Эти громоздкие телефоны, по которым вы могли со страшными помехами разговаривать, их нельзя сравнить с аппаратом, который сегодня заменяет и компьютер, и фотоаппарат и видеосвязь».

Сейчас ученый возглавляет Международный центр поляритоники и является профессором Университета Вестлейк в Китае. Кстати, в его лабораториях работают четыре студента ВлГУ. На принципах поляритоники можно создать небольшие, экономически выгодные, но очень мощные цифровые устройства, рассказывает профессор. Такие как квантовый компьютер. Экраны, приемники, компьютеры, микро-чипы. Все это квантовые приборы, которыми занимается Алексей Кавокин. В том числе, вопросами международной информационной безопасности. Любой алгоритм можно взломать, если иметь мощный компьютер, рассказывает ученый. И его задача - не допустить этого.

Алексей Кавокин, профессор университета Вестлейк, Китай: «Вложены огромные деньги сейчас. И крупные державы соревнуются в этой области. Я занимаюсь фундаментальной физикой. Конечно, не занимаюсь компьютерным взломом, не делаю для этого приборы. Но я занимаюсь физическими явлениями, которые помогают разрабатывать как средства нападения, так и средства защиты».

Анастасия Сахарова