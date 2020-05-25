Президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи взаимодействие для стабилизации мирового рынка углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи взаимодействие для стабилизации мирового рынка углеводородов, сообщает пресс-служба Кремля.Стороны дали положительную оценку достигнутым при участии России и Ирака договоренностям ОПЕК+, ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса, а также отметили важность продолжения совместных усилий на этом направлении.Путин и Каземи обменялись мнениями по региональным вопросам, основное внимание уделено сирийскому урегулированию. Стороны договорились о координации шагов по обеспечению долгосрочного улучшения обстановки в Сирии, восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии.Путин поздравил Каземи и народ Ирака с праздником Ид аль-Фитр (праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан).Разговор состоялся по инициативе иракской стороны, стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях.