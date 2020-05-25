Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Впрочем, эта мера носит временный характер.

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Впрочем, эта мера носит временный характер.Данный закон будет действовать только на время эпидемии коронавируса и связаных с ней ограничений. Из-за них во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания, на которых проходится техосмотр с получением диагностической карты, необходимой для оформления полиса ОСАГО, пишет РИА Новости.Теперь, по закону, по 30 сентября 2020 года договор ОСАГО можно заключать без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра.Соответственно, не позднее одного месяца со дня отмены ограничений из-за коронавируса, но не позднее 31 октября 2020 года, страхователь уже будет обязан представить страховщику диагностическую карту или свидетельство о прохождении техосмотра. Если этого не сделать, страховщик в случае ДТП имеет право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме.Правительство РФ может продлить указанные сроки, но на срок, не превышающий 90 дней.