Президент Владимир Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции Российских железных дорог (РЖД) в реальный сектор. Глава государства провел в Кремле рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Президент Владимир Путин потребовал сокращать по минимуму инвестиции "Российских железных дорог" (РЖД) в реальный сектор. Глава государства провел в Кремле рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.Инвестпрограмма РЖД на 2020 г. частично изменена за счет сокращения затрат на проектирование. Первоначальный объем инвестпрограммы составлял 820 млрд руб., теперь же компания сократила объем до 620 млрд руб., отметил Белозеров.Объем инвестиций в проектирование можно сокращать, согласился Путин. А вот в реальный сектор желательно сокращать по минимуму, подчеркнул президент.Путин согласился также с тем, что "вкладывать в никуда или с большими рисками не следует", и попросил Белозерова внимательно изучить возможности инвестирования.Железные дороги — ключевой вид транспорта для России с учетом ее территории. Исторически так сложилось и по объему грузоперевозок, и по значимости для экономики, отметил Путин.От того, как крупнейшие российские естественные монополии выполняют свои инвестпрограммы, зависит экономическое и социальное самочувствие коллективов и многих отраслей, которые работают, в том числе, на "Российские железные дороги", заключил Путин.