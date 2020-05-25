Рынок российского госдолга после мартовского провала, вызванного паникой на мировых рынках и обвальным падением цен на нефть, демонстрирует настоящее ралли. С чем связан такой оптимизм и есть ли повод для беспокойства?

Рынок российского госдолга после мартовского провала, вызванного паникой на мировых рынках и обвальным падением цен на нефть, демонстрирует настоящее ралли.Все потери уже были отыграны, и котировки гособлигаций пошли на штурм новых исторических максимумов. Среди факторов роста стоит выделить высокие по сравнению с другими странами реальные ставки и, конечно, активное смягчение денежно-кредитной политики Банка России.Дмитрий Грицкевич, управляющий банковского и финансового рынков ПСБ:"Инвесторы продолжают отыгрывать идею снижения ключевой ставки на 100 б. п. до 4,5% на июньском заседании. Банк России не раз заявлял относительно возможности снижения ставки с большим шагом для проведения стимулирующей монетарной политики по примеру большинства центробанков. В результате за неделю кривая ОФЗ достигла новых минимумов по доходности: доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б. п. до 4,92% годовых, 10-летних – на 19 б. п. до 5,46% годовых, короткие бумаги торгуются с доходностью 4,65-4,7%. Минфин при этом разместил ОФЗ на рекордный недельный объем – почти на 170 миллиардов руб.".Однако переход Центрального банк от достаточно жесткой политике к стимулирующей – далеко не единственный фактор.Александр Ермак, главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион":"Анонсирование Банком России о начале проведения долгосрочных операций РЕПО (в конце мая — сроком на один месяц, в июне – на один год) существенно увеличило интерес к гособлигациям со стороны банков. Стабилизация и рост цен на нефть после заключения новой долгосрочной сделки ОПЕК+ при поддержке со стороны других нефтедобывающих стран и укрепление национальной валюты привели к изменению настроений и инвесторов–нерезидентов, которые после распродажи в марте начали увеличивать свои вложения в ОФЗ: по нашим расчетам на основе данных НРД, по итогам апреля — на 59,5 миллиарда руб., а с начала месяца на 21 мая – более 40 миллиарда руб”.Действительно, запуск долгосрочных операций РЕПО может стать своего рода количественным смягчением, то есть банки будут получать средства от ЦБ и финансировать дефицит бюджета через покупку ОФЗ, а это может придать госбондам дополнительный импульс. К слову, первый месячный аукцион состоится уже сегодня, на нем будут предложены 500 миллиардов руб.Некоторые эксперты, впрочем, полагают, что основная часть восходящего движения уже пройдена, а дальнейшие настроения определит решение ЦБ и его комментарии на следующем заседании."После столь мощного ралли на рынке котировки госбумаг, скорее всего, перейдут к консолидации, которая может продлиться до заседания ЦБ 19 июня. Для продолжения ралли необходим сдвиг ожиданий инвесторов по ключевой ставке уже ниже 4,5% — на последней пресс-конференции ЦБ не дал подобных намеков. Кроме того, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин готовится к масштабному росту эмиссии ОФЗ для финансирования госрасходов, что не добавляет оптимизма инвесторам", — считает Грицкевич.В целом же серьезных поводов для беспокойства пока нет. Интерес инвесторов к активам РФ сохраняется, и признаков разворота пока нет, во всяком случае в ближайшее время.Евгений Шиленков, заместитель генерального директора по активным операциям ИК "ВЕЛЕС Капитал":"В целом ситуация на рублевом рынке не сильно поменялась, и размещение в корпоративных облигациях показывает, что интерес к рублевым активам присутствует и инвесторы верят в значительное снижение ключевой ставки. По динамике пока мы не ожидаем разворота. Колебания связаны с внутринедельной волатильностью. Влияние оказывает внешний сантимент по поводу развития отношений США и Китая, цены на нефть, курс рубля к доллару, а также наличие или отсутствие интереса нерезидентов. На рублевом рынке все стабильно и спокойно как минимум до заседания Центробанка по ключевой ставке".Очевидно, что крупные спекулянты затеяли большую игру в керри-трейд, и пока реальные ставки по ОФЗ остаются относительно высокими, эта игра будет иметь смысл. Стоит добавить, если Банк России будет и дальше активно снижать ключевую ставку, а инфляция останется в рамках прогноза, то уже к концу года реальные ставки могут стать нулевыми или даже уйти в минус.