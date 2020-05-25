Правительство намерено снизить требования к размеру первоначального взноса в рамках госпрограмм льготной ипотеки с 20% до 15%. Речь идет о программе ипотеки для семей с детьми, программе дальневосточной ипотеки и программе льготной ипотеки под 6,5%.

Правительство намерено снизить требования к размеру первоначального взноса в рамках госпрограмм льготной ипотеки с 20% до 15%. Речь идет о программе ипотеки для семей с детьми, программе дальневосточной ипотеки и программе льготной ипотеки под 6,5%.Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении до 15% размера первоначального взноса по кредиту на жилье для семей с использованием материнского капитала. Срок исполнения поручения — до 20 мая. Право получить ипотеку под 6% имеют семьи, где второй или третий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока запущена в декабре 2019 года и предусматривает госсубсидирование ставки до уровня 2% годовых по ипотечным кредитам на покупку жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса запущена в апреле и распространяется на кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов руб. для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области, 3 миллиона руб. - для других регионов.