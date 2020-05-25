К сожалению, за год, что Зеленский у власти, мир на Донбасс он так и не принес. Перезагрузки не случилось.

К сожалению, за год, что Зеленский у власти, мир на Донбасс он так и не принес. Перезагрузки не случилось. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич дал такую оценку политике официального Киева на Донбассе: "Нет прогресса и на политическом треке урегулирования, ни одно политическое обязательство Киева по минскому комплексу мер до сих пор полноценно не выполнено. Более того, украинский официоз требует переформатировать состав Контактной группы и исключить из нее нынешних представителей Донбасса, отказываясь от предписанного Минскими соглашениями прямого диалога с ними".Тем временем на юго-востоке Украины — новое обострение. Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс. Есть погибшие и раненые. В связи с этим лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник приказали привести войска в полную боеготовность.Обстановка в Донбассе резко обострилась. За май месяц только в ДНР Украина нарушала режим прекращения огня 300 раз, используя артиллерию. Одиннадцать мирных жителей получили ранения, из них пятеро — дети, одна женщина погибла.На этой же неделе противовоздушная оборона ДНР сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Таких над Донбассом сбито уже несколько сотен.- Летательный аппарат разведывательный?- Да. Он разведывает. Картинка с камеры приходит на пульт, и они все видят, — рассказал Эдуард Басурин, официальный представитель Управления народной милиции ДНР.Население, уставшее от обстрелов, просит открыть ответный огонь. И вот на этой неделе глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением: "Мной как главой Донецкой народной республики принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы".В Луганской народной республике украинская артиллерия в нарушение всех договоренностей и международных конвенций наносит удары и по жилым домам, и по критически важным объектам жизнеобеспечения. Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к ОБСЕ, участникам Минской группы и к президенту Украины Владимиру Зеленскому."Вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции", — заявил Пасечник.На минской площадке единства в продвижении к миру нет. Главным виновником обострения ситуации в Донбассе видят Владимира Зеленского."Сейчас все обстрелы, все жертвы — это все на его совести. Он управляет полностью и Верховной Радой, он управляет правительством, расставляет правительство, силовые структуры под ним. Сейчас никаких оправданий просто быть не может", — считает Денис Пушилин.И опять же после заявлений внезапно днем украинская артиллерия открывает огонь по населенному пункту ДНР Верхнеторецкрое — это не линия фронта. Повреждены два дома, ЛЭП, газопровод. Чудом никто не погиб. Через час в Донецке официально объявили: украинский артиллерийский расчет, который вел огонь по Верхнеторецкорму, уничтожен."Не нужно все время подставлять щеку. Надо быть более жестким и в переговорах, и в ответных мерах", — отметил Эдуард Басурин.Тем не менее украинская артиллерия по-прежнему стреляет. В ДНР и ЛНР объявляют о разрушениях и потерях, ведут ответный огонь. Киев обещания о прекращении огня не соблюдает.