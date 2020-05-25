Китайская Realme продолжает активно осваивать новые продуктовые категории. В этот раз фирма показала первые собственные умные часы и телевизоры

Китайский производитель смартфонов Realme, в 2018 году выделившийся из Oppo в самостоятельную компанию для захвата развивающихся рынков, в первую очередь Индии, продолжает активно осваивать новые продуктовые категории. Ранее в этом месяце фирма выпустила свои первые беспроводные наушники (в том числе и в России), а теперь объявила о выходе на рынки "умных" часов и телевизоров.Смарт-часы Realme Watch получили 1,4-дюймовый ЖК-экран с разрешением 320х320 пикселей, квадратный корпус с сильно закругленными углами, а также датчики сердечного ритма и слежения за качеством сна. Работает устройство, скорее всего, на разновидности Android.Новинка Realme позволяет принимать уведомления, управлять воспроизведением музыки и отклонять телефонные звонки, пишет The Verge. В компании утверждают, что в режиме обычного использования аккумулятора Realme Watch хватит на 7-9 дней, в режиме энергосбережения - на 20 дней.В Индии первые умные часы Realme выйдут по цене 3999 рупий (около 3800 рублей). В местных интернет-магазинах их можно будет заказать с 5 июня.Второй новинкой стали первые собственные смарт-ТВ Realme, которые так и называются - Realme Smart TV. Компания предлагает две модели: 32-дюймовую с разрешением 720p и 43-дюймовую (1080p). Оба варианта используют операционную систему Android TV, комплектуются 4-ядерными чипами MediaTek и четырьмя сертифицированными Dolby Audio динамиками на 24 Вт, поддерживают режимы HDR10 и HLG, а пиковая яркость их экранов достигает 400 нит.В Индии "умные" ТВ Realme начнут продавать 2 июня. За 43-дюймовую модель попросят 21 999 рупий (~21 тысячу рублей), за 32-дюймовую - 12 999 рупий (~12 300 рублей).Помимо этого, компания показала новую модель беспроводных наушников Realme Buds Air Neo с улучшенным качеством звука (за 2999 рупий, или примерно 2800 рублей) и новый внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч (за 99 рупий, или около 93 рубля). В Индии обе новинки выходят сегодня.