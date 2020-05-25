Реконструкция пляжа Ривьера в Сочи завершится в 2021 году. Сейчас закончен первый этап масштабных работ по обновлению набережной и пляжной зоны, сообщают Вести Сочи. Стоимость проекта — несколько миллионов рублей.

Реконструкция пляжа "Ривьера" в Сочи завершится в 2021 году. Сейчас заканчивается первый этап масштабных работ по обновлению набережной и пляжной зоны, сообщают "Вести Сочи". Стоимость проекта — несколько миллионов рублей.Как стало известно, территория пляжа увеличена вдвое и продлена до речной набережной. По словам реставратора Нальбия Тлепцерукова, уже полностью готова восстановленная скульптура "Пловцы" — знаковая для "Ривьеры". На территории набережной появятся клумбы, новые пальмы, детская и спортивная площадки. В новой тротуарной плитке установят светильники. Особая гордость строителей — новая лестница к морю. Ее ступеньки превратятся в скамеечки — теперь здесь можно будет любоваться закатом.Осенью грандиозный проект продолжится: будет построен мост в форме "волшебного листа". Он появится в районе Северного мола через реку Сочи и соединит две пешеходные зоны. Так что прогулочная и пляжная зоны вдоль побережья Черного моря будут увеличены почти вдвое.Между тем, ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае пока остается достаточно тревожной. За минувшие сутки 90 человек заболело, из них 20 — жители Краснодара, семеро — сочинцы. Всего в крае 3337 заболевших, из них детей — 194. Выздоровели 1973 пациента. Скончались 28. Под наблюдением врачей в больницы региона обратились 8357 человек — с подозрением на COVID-19. 12733 человек находятся на домашнем карантине. В обсерваторах — 2616 человек в удовлетворительном состоянии.