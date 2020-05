Альянс автопроизводителей Renault SA и Nissan Motor Co. объявит до конца недели о новом сокращении расходов, сообщило издание The Wall Street Journal.

Альянс автопроизводителей Renault SA и Nissan Motor Co. объявит до конца недели о новом сокращении расходов на сумму свыше $5 миллиардов, сообщило издание The Wall Street Journal.Новые меры выживания в условиях пандемии вынуждают альянс отказаться от стратегии роста, выдвинутой Карлосом Гоном, бывшим лидером обеих компаний.Renault планирует снизить ежегодные расходы на 2 миллиарда евро, или 20%, в ближайшие три года. По итогам 2019 года компания сократила продажи на 3,4% до 3,8 миллиона автомобилей.Nissan планирует сократить мощности на миллион автомобилей и снизить ежегодные расходы еще на $3 миллиарда. В итоге производство Nissan снизится до 5,5 миллиона автомобилей. Компания в июле 2019 года уже объявляла о сокращениях на $3 миллиарда, уволила около 15 тысяч сотрудников. Из новых значительных мер Nissan — закрытие бюджетного бренда Datsun, снижение расходов на рекламу, новые увольнения. Nissan может сократить производственные мощности на 20%, сообщило ранее Nikkei Asian Review. Компания предупредила о возможности получить убыток за минувший финансовый год впервые с 2009 года.Nissan Motor Co., один из крупнейших автопроизводителей в мире, планирует сократить более 20 тысяч рабочих мест, или около 15% своего глобального штата сотрудников в разных странах, сообщило агентство Kyodonews в пятницу. Третий по величине автопроизводитель Японии рассматривает возможность сокращения рабочей силы в Европе и некоторых развивающихся странах. Nissan закроет завод в Барселоне и перенесет производство на заводы Renault во Франции и других странах.Nissan производит почти 7 миллионов автомобилей в год. На заводах Nissan в Испании в 2019 финансовом году выпущено 55 тысяч автомобилей (10% производства компании в Европе). Nissan направит основные инвестиции в производство в Японии, Северной Америке и Китае, на долю этих стран приходится 70% продаж автомобилей компании.Петербургский завод Nissan с 18 мая планирует возобновить остановленное с 30 марта производство автомобилей в двухсменном режиме, сообщили агентству "Автостат" в пресс-службе компании.