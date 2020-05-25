Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.

Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса стремительно снижается, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.Важно восстановить экономический ритм. МЭР с апреля рассчитывает индекс закрытости экономики. Показатель на пике достигал 28%. Это значит, что 28% рабочих мест в стране подвержены ограничениям, отметил Решетников.Сегодня индекс составляет 19%, показатель продолжает снижаться достаточно быстро, регионы открываются, пояснил министр.МЭР заключило с банками соглашения по кредитам на поддержку занятости на 200 миллиардов руб. Раздел о поддержке малых и средних предприятий (МСП) войдет в план восстановления экономики, подчеркнул Решетников. Объем выделенных МСП субсидий на зарплату составляет 28 миллиардов руб.Между тем некоторые мероприятия в рамках нацпроектов требуют изменений, власти вернутся к этому вопросу в августе-сентябре, заключил Решетников.