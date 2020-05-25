Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям. Это работа не афишируется, однако идет очень интенсивно, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям. Это работа не афишируется, однако идет очень интенсивно, заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Сейчас в России идет разработка межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Серийное производство этих МБР планируют развернуть на заводе "Красмаш", который входит в госкорпорацию "Роскосмос"."Сармат" заменит в российских Ракетных войсках стратегического назначения тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода".Основная особенность МБР "Сармата" – практически неограниченный радиус действия. Ракета способна летать как через Северный, так и через Южный полюс.