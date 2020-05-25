Генеральный директор российской космической госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил о необходимости создания новой орбитальной станции. По словам топ-менеджера, Россия должна ..

Генеральный директор российской космической госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости создания новой орбитальной станции. По словам топ-менеджера, Россия должна приступить к ее разработке немедленно.При этом Рогозин не уточнил, какой должна стать новая станция – национальной или международной. Однако глава "Роскосмоса" заверил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.