Авиакомпании Red Wings и AZUR air получили субсидии для продолжения работы в рамках господдержки экономики в условиях пандемии, сообщили Интерфакс в Росавиации.

Авиакомпании Red Wings и AZUR air получили субсидии для продолжения работы и сохранения рабочих мест в рамках господдержки экономики в условиях пандемии, сообщили "Интерфакс" в Росавиации.AZUR air – одна из крупнейших чартертных компаний, выполняет перевозки по международным направлениям по заявкам крупнейших российских туроператоров, по итогам 2019 года перевезла 5,8 миллиона пассажиров. Red Wings входит в топ-10 авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров - 3,1 миллиона человек перевезено в 2019 году.Ранее Росавиация сообщила о субсидиях для группы "Аэрофлот" — авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора" — на сумму 7,89 миллиарда руб. на компенсацию потерь за февраль-апрель 2020 года.Группа "Аэрофлот" первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию. В Росавиации находятся заявки еще от четырех авиакомпаний: "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Азимут".Ранее Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для авиакомпаний. Соответствующее письмо направлено в адрес Минтранса и Росавиации. Теперь авиакомпаниям рекомендуется продавать лишь 50% от общего количества билетов в самолете. Пассажиров предлагается рассаживать через одного в шахматном порядке, то есть рядом с пассажиром не должно быть других людей сбоку, на таком же кресле на ряд впереди и на ряд позади. Это делается для социального дистанцирования при заполнении салона.Кроме того, на борту должен быть запас масок и перчаток для каждого члена экипажа и пассажира. Их необходимо менять каждые три часа в течение всего полета. Перед входом в самолет пассажирам предложат обработать руки антисептиком и при необходимости выдадут маску и перчатки.Перед каждым рейсом весь экипаж должен будет проходить проверку температуры тела. Членов экипажа с высокой температурой или признаками ОРВИ к полету не допустят. После полета бортпроводники и пилоты будут размещаться в гостиницах так, чтобы исключить лишние контакты.Еду будут раздавать только в одноразовой посуде. Использованную посуду выбросят после дезинфекции. Салон самолета будет тщательно дезинфицироваться, особое внимание должно быть уделено поручням, перилам, ручкам и выключателям. Кухни и туалеты будут дезинфицировать каждые два часа.Между тем ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что дистанция при рассадке пассажиров в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок. По его словам, использования масок и перчаток будет достаточно.