Данное соглашение станет началом совместной работы по реализации лучших практик «Россети Центр и Приволжье» в городе Доброград Владимирской области

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющий организации «Россети Центр и Приволжье» - Игорь Маковский и основатель города Доброград – Владимир Седов подписали соглашение о сотрудничестве. Данное соглашение станет началом совместной работы по реализации лучших практик «Россети Центр и Приволжье» в городе Доброград Владимирской области.В рамках соглашения «Россети Центр и Приволжье» отработает в Доброграде эталонную модель деятельности электросетевой организации, ответственной за все вопросы электроснабжения. До 2025 года энергетиками на территории города будет создана электросетевая инфраструктура современного технологического уклада, с качественно новыми характеристиками надежности, управляемости, эффективности и доступности.«Для компании данный проект, осуществляемый в большей степени за счёт предоставления дополнительных сервисов, является очень важным и амбициозным. Построение с помощью цифровых технологий электросетевой инфраструктуры более высокого уровня надёжности и качества – это то, к чему мы должны стремиться в рамках реализации концепции цифровой трансформации. А для наших потребителей это означает повышение качества жизни, благополучия и комфорта», – отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющий организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.В городе Доброград планируется строительство и эксплуатация сетей наружного освещения улиц и общественных пространств, архитектурной подсветки зданий и сооружений, «умных» пешеходных переходов. Также энергетики планируют за счёт развития электрозарядной инфраструктуры, создания демонстрационного полигона по использованию возобновляемых источников энергии и системы накопления электроэнергии поддержать реализуемую в Доброграде концепцию экогорода.Большой объем работ планируется выполнить в рамках реализации мероприятий по внедрению технологий «умного города». В том числе создание комфортной и безопасной среды проживания с использованием технологий освещения, видеонаблюдения, оповещения о чрезвычайных ситуациях электрозарядной инфраструктуры для личного, общественного транспорта и носимых гаджетов.«У нас и наших коллег из Россетей есть отличная возможность совместно реализовать проект, которого до нас еще никто не делал», – отметил основатель города Доброград Владимир Седов. «Сейчас мы готовимся к приходу в город малого и среднего бизнеса, поэтому для нас особенно важно подготовить необходимую инфраструктуру и в первую очередь обеспечить доступ к электросетям. Еще одним важным направлением деятельности для нас станет работа над улучшением качества жизни жителей нашего города. Благодаря экспертизе «Россети Центр и Приволжье» мы можем здесь и сейчас внедрить технологии, которые позволят осуществлять «умное» управление городом и рациональное использование ресурсов: природных, финансовых, человеческих, повышая при этом качество жизни. При этом в первую очередь нас волнуют вопросы безопасности, оптимизации расходов на содержание и обслуживание общественных пространств и частной собственности жителей, а также развитие транспортного сообщения».