Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства РУСАДА дисквалифицировала спортсмена Вадима Улижова на четыре года.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства "РУСАДА" дисквалифицировала спортсмена Вадима Улижова на четыре года.Бегун на выносливость из Мурманской области признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила. В его допинг-пробе обнаружена запрещенная субстанция.Срок дисквалификации – четыре года, начиная с 4 февраля 2020 года. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, результаты спортсмена, показанные с 7 января 2020 года, подлежат аннулированию.