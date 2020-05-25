Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан отказаться от поездок за рубеж этим летом. По его словам, еще остается угроза завезти коронавирус в Россию. ВОЗ пока не давала рекомендаций ..

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан отказаться от поездок за рубеж этим летом. По его словам, еще остается угроза завезти коронавирус в Россию. "ВОЗ пока не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки", – уточнил глава правительства.Михаил Мишустин порекомендовал россиянам провести отпуск на родине. Как сообщает РБК, с 1 июня этого года во многих регионах страны вновь заработают санатории с медицинской лицензией. Если ситуация с распространением COVID-19 улучшится, то уже этим летом начнут открываться курорты.