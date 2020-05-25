Мужчина из Приморского края увел троих своих детей в лес, чтобы уберечь их от эпидемии коронавируса COVID-19. Инцидент произошел в поселке Кавалерово. Следователи, узнав об исчезновении семьи, ..

Мужчина из Приморского края увел троих своих детей в лес, чтобы уберечь их от эпидемии коронавируса COVID-19. Инцидент произошел в поселке Кавалерово.Следователи, узнав об исчезновении семьи, возбудили уголовное дело и начали проверку. В доме россиянина нашли записи, благодаря которым правоохранители поняли, что он ушел в лес вместе с детьми. После обнаружения беглецов детей забрали у отца, а самого мужчину отправили домой. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.