Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля 2020 года обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.

Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля 2020 года обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба кабинета министров королевства, уточнив, что данное решение было принято 25 мая на межведомственном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции.С 15 мая все прибывающие в Испанию из-за рубежа туристы должны находиться на карантине в течение 14 дней из-за пандемии COVID-19.На сегодняшний день в стране отмечено 282 852 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, излечились 196 958 человек, умерли 28 752.