По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О`Брайена, в случае если власти КНР все-таки примут закон о национальной безопасности, затрагивающий интересы Гонконга, Вашингтон наложит очередные санкции на Китай.

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что в случае если власти КНР все-таки примут закон о национальной безопасности, затрагивающий интересы Гонконга, Вашингтон наложит очередные санкции на Китай.По словам О’Брайена, законопроект представляет собой захват власти в Гонконге. Так что госсекретарь США Майк Помпео, вероятно, уже не сможет подтвердить, что город обладает "высокой степенью" автономии, а это приведет к введению санкций против Китая в соответствии с законом "О правах человека и демократии в Гонконге", принятым в США в 2019 году.Помпео уже назвал инициативу Пекина "погребальным звоном" для автономии Гонконга. О’Брайен предупредил, что Гонконг может потерять свой статус главного центра мировых финансов."Трудно понять, каким образом Гонконг сможет остаться азиатским финансовым центром, если власть над ним окажется в руках Китая", — заявил советник по нацбезопасности в интервью каналу NBC. По словам О'Брайена, лидерство на рынке финансовых услуг Гонконгу обеспечили законы, защищающие свободный бизнес и капиталистическую систему."Если все эти вещи исчезнут, я не уверен, что финансовое сообщество может остаться там. ...Они не собираются оставаться в Гонконге, где будет доминировать Китайская Народная Республика, Коммунистическая партия", – заявил О'Брайен.О новой инициативе китайских властей было объявлено на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей: Пекин намерен принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Эта информация вызвала волну новых протестов в Гонконге: несмотря на действующие там ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, в том числе и на массовые мероприятия, в центральных районах города прошли митинги и несанкционированные шествия. Полиции для разгона протестующих пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки. Было задержано 180 человек.