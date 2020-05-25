В национальном парке Смоленское Поозерье фотоловушки поймали в объектив семью медведей. Кадры быстро разлетелись по Сети.

В национальном парке "Смоленское Поозерье" фотоловушки поймали в объектив семью медведей. Кадры быстро разлетелись по Сети.Медведи уже вышли из спячки и начинают активную жизнь. Тем более потомство, появившиеся зимой, требует свежей лесной еды и и прогулок. Сейчас косолапые стараются набирать массу, а в лесу уже есть чем поживиться. Сейчас в области насчитывается до тысячи 300 медведей. Это много по сравнению с предыдущими годами, сообщает ГТРК "Смоленск".Отметим, национальный парк "Смоленское Поозерье" основан в 1992 году. Цель создания — сохранение природного своеобразия лесного заповедного края. Площадь парка занимает примерно три процента площади региона. Большая его часть его — это густые леса, где встречаются 55 разновидностей растений средней полосы России, отмеченных в Красной книге Смоленщины как редкие и исчезающие. Десять из них можно встретить в Красной книге РФ.