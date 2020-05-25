В Северной Осетии зафиксировано уже почти 2700 случаев заражения коронавирусом. Больницы продолжают принимать больных, добавляются дополнительные места для пациентов. Также для населения работают и специальные колл-центры.

В Северной Осетии зафиксировано уже почти 2700 случаев заражения коронавирусом. Больницы продолжают принимать больных, добавляются дополнительные места для пациентов. Также для населения работают и специальные колл-центры.Сейчас с осторожностью можно сказать, что Осетия по росту числа инфицированных корнавирусом вышла на плато — почти две недели ежедневно регистрируется около 70 новых случаев. Но и эта цифра для Осетии довольно внушительная. Больницы в режимы нон-стоп продолжают принимать пациентов, в том числе, тяжелых.Между тем, экипажи скорой помощи работают с запредельной нагрузкой, неотложки вынуждены стоять в очереди перед приемными отделениями по несколько часов.Тем временем, республиканская больница продолжает наращивать коечный фонд, в том числе, открываются новые отделения реанимации. За качеством работы здравоохранения следит Общероссийский народный фронт. На контроле и выплаты медработникам.В Северной Осетии заработала единая линия помощи и поддержки. Этот колл-центр объединит в себе все горячие линии республики. Сюда по бесплатным телефонам можно обращаться по самым разным вопросам. Линия работает всего пару дней, но уже принимает около 200 обращений в час.Параллельно работает линия электронной связи, здесь же находится центр мониторинга ситуации по всей республике. По находящимся в зале панелям определяется индекс самоизоляции как во Владикавказе, так и в районах республики. Если специалисты зафиксировали в каком-либо из районов скопление людей, то прямо отсюда идет оповещение о том, чтобы люди соблюдали дистанцию или находились дома.На сегодня в республике зафиксировано почти 2 700 случаев заражения, 31 человек скончался. В то же время, более полутора тысяч заболевших выздоровели.