Два крупнейших города Испании наконец-то вступают в первую фазу снятия карантина. Но ряд серьезных ограничений все еще останется. Например, выход на улицу в определенные промежутки времени и ограничения в передвижениях между территориями. При этом часть страны вступит уже в фазу номер два. А в соседней Франции испытывают специальные капсулы для встреч родных и потенциальных зараженных.

Два крупнейших города Испании наконец-то вступают в первую фазу снятия карантина. Но ряд серьезных ограничений все еще останется. Например, выход на улицу в определенные промежутки времени и ограничения в передвижениях между территориями. При этом часть страны вступит уже в фазу номер два. А в соседней Франции испытывают специальные капсулы для встреч родных и потенциальных зараженных.Главные мегаполисы Испании наконец-то вступают в первую фазу снятия карантина. Риск развития эпидемии позади. Но ограничительные меры остаются серьёзными. Масочный режим и социальная дистанция. Летние террасы могут открыться, торговые точки тоже. Хотя многие бизнесмены решили пока подождать.Ведь открыть можно только половину террасы, с учётом новых требований коронавирусной безопасности. После возобновления деятельности — сложнее претендовать на субсидии и финансовую помощь от государства. В половине автономий сегодня запустят фазу номер два. Но это не значит, что послабления станут масштабными. Один из главных вопросов связан с торговыми центрами. В них работали десятки тысяч человек по всей Испании.Закрытые торговые центры. Максимум, что может работать внутри — это супермаркет. Но если зайти туда, то внутри никого. Магазины посетителей не принимают и даже убрали товар с витрины.Что можно делать и что нельзя. Вокруг послаблений карантина в Испании много спорных моментов. В стране действует не только территориальный признак, но и санитарный по выходу из карантина. Это когда передвигаться между городами вроде можно, но при этом запрещается въезжать в санитарную зону другого уровня. Иначе говоря, из фазы один в фазу два и наоборот. Увидеть родных или отправиться на дачу, значит, нельзя. В городах первой фазы, а это Барселона и Мадрид, все еще сохраняются даже интервалы времени выхода на улицу.Повезло больше тем, кто живет в маленьких испанских деревушках. Здесь никаких временных ограничений на выход из дома и перемещения . Но радости все равно немного. Как правило, живут здесь часто только за счёт туризма и массовых мероприятий. Например, выращивали определенную породу быков для знаменитой корриды. Но этим летом все фестивали в стране запрещены. Куда деть животных — вопрос серьёзный, ответ — негуманный. Скорее всего на убой. Но этих быков никогда не готовили на продажу.Более позитивны соседи Испании. В Португалии тоже заработали летние террасы. Местные рестораторы уверены — "время лечит", конечно, не коронавирус, но экономику и пока ещё существующую боязнь людей приходить в заведения.Маленькие позитивные новости из португальских аэропортов. Вместо одиночных рейсов число принимаемых самолётов в некоторых городах уже дошло до 10-ти. И эта цифра теперь как рекорд. Сотрудники авиационной безопасности отныне выявляют больных и людей без средств защиты. Находиться в здании без маски запрещено.Но многим пока не то что летать, просто хотя бы выйти на улицу и увидеть родных. Во Франции одними из первых в Европе в домах престарелых стали использовать специальные капсулы для встречи родственников. Даже если родственник заражён, то опасности при таком контакте не представляет. Правда, кадры кажутся шокирующими эмоционально. Вот она новая реальность.