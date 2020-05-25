По оценке аналитической компании FactSquared, более 4/5 компаний, получивших господдержку от правительства США в виде льготных займов, на самом деле не нуждались в них и брали деньги на всякий случай, лишив, таким образом, поддержки тех, кому она действительно требуется.

Экстренные займы на поддержку бизнеса, которые выделяются в США в условиях пандемии и предназначаются для компаний и предпринимателей, оказавшихся из-за введенных в стране ограничений в действительно критической ситуации, на самом деле пошли в копилки компаний, которые уже имели резервы и вполне уверенно себя чувствовали, сообщает Reuters.По оценке аналитической компании FactSquared, более 4/5 компаний, получивших господдержку от правительства США в виде льготных займов, на самом деле не нуждались в них и брали деньги "на всякий случай", лишив, таким образом, поддержки тех, кому она действительно требуется.Ранее стало известно, что о таком неожиданном повороте узнал министр финансов США Стивен Мнучин и, возмущенный поведением отдельных представителей бизнеса, предложил всем, кто получил займы незаслуженно, вернуть их до 18 мая "без санкций". Теми, кто не успеет, займутся соответствующие службы и ведомства.Однако угроза подействовала далеко не на всех. По данным FactSquared, по состоянию на 22 мая займы вернули 68 компаний – почти $436 миллионов. Всего же речь идет примерно о 420 публичных компаниях, назанимавших на волне пандемии примерно $1,35 миллиарда.Как отмечает Reuters, 76 компаний, взявших льготные займы и не вернувших их, точно не нуждались в этих деньгах: у них достаточно средств и активов для покрытия операционных расходов как минимум до июня. Однако самое меньше 22 компании из 76 взяли в банках на льготных условиях примерно по $2 миллиона каждая.Программа защиты зарплат, запущенная американскими властями, вызвала шквал критики со стороны представителей бизнеса, в основном среднего и малого. Выяснилось, что деньги, которые Конгресс США предназначил им для сохранения рабочих мест, ушли на самом деле крупным игрокам. Причем некоторые, не стесняясь, озвучивали объемы господдержки в качестве дополнительного аргумента, гарантирующего стабильность, и привлекали таким образом новые средства, размещая облигации.Теперь чиновники американского Минфина и представители Ассоциации малого и среднего бизнеса займутся кредитами свыше $2 миллионов: они будут выяснять, кто, на каких условиях и зачем их взял. Однако эксперты указывают: много денег в ближайшей перспективе в казну это не вернет, так что либо нуждающиеся в поддержке так и не получат ее, либо государству придется снова запустить печатный станок, хотя, если механизмы останутся прежними, не факт, что это поможет.