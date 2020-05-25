24 мая мы отмечаем День славянской письменности и культуры, который не случайно совпадает с Днем равноапостольных святых Кирилла и Мефодия - создателей славянской азбуки.

24 мая мы отмечаем День славянской письменности и культуры, который не случайно совпадает с Днем равноапостольных святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки.Божественную литургию в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Патриарх Кирилл служил 24 мая в Александро-Невском скиту близ Переделкино."Именно с письменности, которую солунские братья произвели и ввели в жизнь, на которую были положены тексты, именно с этого и начинается письменная культурная традиция славянских народов. Они были нашими славянским апостолами. Этот переворот и есть главное, что произошло в жизни славянских народов именно через миссионерское служение святых солунских братьев", — отметил глава РПЦ.На простых тесаных стенах скита — праздничные образа Богородицы и святых угодников в металлических ризах. У Русской Церкви сегодня — очень важный день — тезоименитство ее Предстоятеля.Свое тезоименитство — то есть церковные именины — Патриарх Кирилл отмечает в очень важный день не только для национальной, но и всей общеславянский истории — день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, ставший Днем славянской письменности и культуры.Служение Кирилла и Мефодия славянским народам не был легким. Для будущих поколений оно стало примером подвига и смирения, которые и сегодня требуются от миллионов клириков и мирян, особенно в нынешние непростые дни коронавирусной инфекции.Новоспасский монастырь в Москве стал одним из центров помощи пожилым и больным людям в период эпидемии. По всей стране Церковь развернула более 100 волонтерских служб. Семь тысяч церковных добровольцев ежедневно приходят на помощь.В Крыму православные священники готовят и развозят горячие обеды для врачей скорой помощи. А на Алтае епархия смогла привлечь бизнес региона к масштабной помощи нуждающимся людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции.Из 96 горячих линий, открытых в дни пандемии Русской Церковью, та, что действует в столичной клинике Святителя Алексея, — одна из самых важных. Она — для всех добровольцев, решивших сдать плазму богатую антителами к коронавирусу.Коронавирус — говорят в Русской Церкви — это тест на любовь к ближнему, испытание веры и верности Церкви.В главном кафедральном соборе страны храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл возносит молитву об избавлении от коронавирусной инфекции и о радостном ожидании уже не такого далекого дня, когда двери храмов вновь откроются для прихожан.